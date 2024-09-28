تقدم الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع في عدة محاور

وزير الخارجية: مصر لن تتسامح مع التهديدات الوجودية من سد النهضةوزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر ولن نسمح بحدوثهفيسبوك يحظر البحث عن مصطلح" الدعم السريع ".. والمواطنون يحتفلون في شمال وشرق البلاد ب تقدم الجيش

كما أضاف المصدر أن هناك تقدمًا للقوات في حي الكدرو، فضلاً عن طرد قوات الدعم السريع من منطقة حجر العسل في ولاية نهر النيل. وقامت الصفحة الرسمية للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بنشر مشاهد من عبور القوات المسلحة لكبري الحلفاية، واندماج المواطنين مع مظاهر الفرحة بين جنود الكدرو وأم درمان ومواطني بحري.

جيش سوداني الدعم السريع خرطوم معارك تقدم

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