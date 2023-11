تقارير إعلامية: تبرئة ساحة تسلا من حادث مميت في الصين

ووفقا لتقرير أصدره موقع شنغهاي سيكيوريتيز نيوز نقلا عن وثيقة قضائية، استبعد معهد تحقيقات الطب الشرعي احتمالية أن يكون الحادث قد وقع نتيجة لعيب في نظام المقود أو المكابح. وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير، أمرت المحكمة المؤثر الذي لديه حساب على تطبيق دوين –وهو النسخة الصينية من تيك توك- بإصدار اعتذار علني حساب الشركة ،ودفع تعويض قدره 30 ألف يوان (4100 دولار) لتسلا لإلحاق الضرر بسمعتها.

ويأتي الحكم الصيني بعدما فازت تسلا في أول محاكمة أمام هيئة محلفين بشأن حادث مميت في كاليفورنيا الذي ربما كان سيشمل استخدام نظام الطيار الآلي وهو نظام مساعدة السائق في تسلا. وبرأت هيئة محلفين من 12 فردا شركة تسلا المصنعة للسيارات الكهربائية من ارتكاب مخالفات، كما برأت التقنية التي تعد جزءا أساسيا من جهود إيلون ماسك لإحراز قصب السبق في مجال السيارات الكهربائية.

