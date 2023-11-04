تفقد المهندس على سعد منطقة الرابية المضافة لمدينة الشروق

تفقد المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، منطقة الرابية المضافة للمدينة لمتابعة سير الأعمال الجارية، كما التقى بمجموعة من قاطني المنطقة، حيث استمع لمقترحاتهم وشكاواهم، والتى جاء فيها طلبهم بدفع إجراءات تقنين قطع الأراضى، واستفساراتهم عن استكمال أعمال تمهيد الطرق، كما زف لهم خبرا سارا بخصوص تنفيذ أهم المرافق واستئناف أعمال تمهيد الطرق بالمنطقة

. وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن ملف المناطق المضافة من أهم الملفات التى يتبناها الجهاز فى المرحلة الحالية، ويعطى لها الأولوية المطلقة فى إنهاء تسلسل إجراءاتها فى أسرع وقت ممكن. كما زف المهندس على سعد، خبرا سارا للسكان خلال اللقاء، حيث تم ترسية مشروع تنفيذ خط مياه شرب رئيسى على إحدى الشركات المتخصصة، وجارٍ تسليم الموقع للشركة، وبشأن أعمال تمهيد الطرق فإنه جارٍ تنفيذ التنسيقات اللازمة مع جهات الاختصاص لإنهاء بعض الإجراءات التى من شأنها استئناف العمل بالمنطقة مرة أخرى لاستكمال مسيرة التنمية المطلوبة، مؤكداً الاستمرار بنفس وتيرة العمل بجميع المناطق المضافة لمدينة الشروق. وفي ذات السياق، أكد المهندس على سعد، استمرار أعمال إعادة الشىء لأصله لقطعيات توصيل المرافق المستحدثة للحى الثالث حفاظاً على شبكة الطرق، وتأميناً للحركة المرورية بمدينة الشروق. وأوضح رئيس جها ز مدينة الشروق، أنه جارٍ حالياً تنفيذ الطبقة الأسفلتية ورصف طريق"الشروق" الواقع غرب الحى الثالث، وكذا طريق الواحة ونجيب الريحانى بالحى ذاته بموقع القطعيات بعد تنفيذ المرافق المطلوبة وعلى رأسها استكمال شبكة الغاز الطبيعى وبعض توصيلات المياه والصرف الصحى، موجهاً باستمرار الأعمال والانتهاء منها على الوجه الأمثل حرصاً على السلامة المرورية بمدينة الشروق

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