تفعيل المنظومة الآلية لتسجيل المواليد والوفيات في الشرقية

تم تفعيل المنظومة الآلية الموحدة لتسجيل المواليد والوفيات والطعوم الروتينية في محافظة الشرقية، وذلك في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير القدرات الصحية.

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جريدة الفجر: أسعار الحديد في الأسواق بمحافظة الشرقيةشهد أسعار الحديد استقرارا اليوم الأحد 5-11-2023 بالأسواق في محافظة الشرقية، وجاءت الأسعار كالتالي:-شهد أسعار الحديد استقرارا اليوم الأحد 5-11-2023 بالأسواق في محافظة الشرقية، وجاءت الأسعار كالتالي:-

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ELWATANNEWS: آخر تطورات الأوضاع في غزة.. قصف مستشفى الشفاء وانهيار المنظومة الصحيةترصد الوطن في التقرير التالي، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والتي تمثلت في استهداف مستشفى الشفاء وانهيار المنظومة الصحية.

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SHOROUK_NEWS: إصابة شابين في حادث مروري بالشرقية - بوابة الشروقحادث مروري في الشرقية يسفر عن إصابة شابين

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YOUM7: أطباء بلا حدود: المنظومة الصحية فى غزة منهارة ونطالب بإنقاذها بشكل عاجلدعت الدكتورة جيهان بسيسو المدير التنفيذى لمنظمة أطباء بلا حدود إلى وقف فورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، محذرة من أن المنظومة الصحية فى غزة منهارة.

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ELWATANNEWS: 10 خطوات لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظاتبعد إعلان مجلس الوزراء خطة تخفيف أحمال الكهرباء في المحافظات، أصدرت الجهات المعنية في جميع المحافظات خطوات تفعيل إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

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جريدة الفجر: خطوات الحصول على صحيفة الحالة الجنائيةتُستخدم صحيفة الحالة الجنائية باعتبارها وثيقة قانونية لتسجيل وتوثيق الأنشطة الجنائية والمعلومات المتعلقة بالأفراد الذين تمت متابعتهم قانونيًا في القضايا الجنائية.

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