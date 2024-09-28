تفعيل Gemini مع Pixel Buds على هواتف Android

يوضح بالتفصيل كيفية تنشيط Gemini بمجرد تعيينه كمساعد رقمي مفضل لديهم على هواتف Android الخاصة بهم. تأتي هذه التفاصيل عبر تقرير to5Google9.مباشرة في أذنيك. بالإضافة إلى ذلك، قامت Google بتجديد طريقة تواصلك من خلال سماعات الأذن المرتبطة، مما يجعل تفاعلاتك أكثر سلاسة من أي وقت مضى.
إلى جانب كونها إحدى خدمات الذكاء الاصطناعي الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، فقد حلت Gemini AI أيضًا محل Google Assistant في غالبية الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android، لا سيما مع تقديم Gemini Live.- قبل استخدام Gemini مع بكسل بودز ، تأكد من تعيين جيميني كمساعد لهاتفك الذكي، ليحل محل Google Assistant.
- بمجرد التهيئة، يمكنك استخدام نفس إيماءة التنشيط للوصول إلى Gemini على بكسل بودز كما تفعل مع مساعد جوجل. تشتمل إعدادات Pixel Buds Digital Assistant على خيار "يتطلب فتح قفل واحد فقط" الذي يسمح لك بتعديل ذلك.
Gemini Pixel Buds Android Google Assistant AI
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