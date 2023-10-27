تفاصيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزة

يدعو القرار إلى"هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية"، ويطالب جميع الأطراف بالامتثال الفوري والكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وتمكين وتسهيل الوصول الإنساني للإمدادات والخدمات الأساسية إلى جميع المدنيين المحتاجين في قطاع غزة.

ويرفض القرار بشدة"أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.

ويدعو أيضا إلى"الإفراج الفوري وغير المشروط"، عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي. ويؤكد على الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق. headtopics.com

وينطوي القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك"جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير". وتعبر الجمعية العامة فيه عن القلق البالغ من الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وتداعياته الهائلة على السكان المدنيين، ومعظمهم من الأطفال.القاهرة الإخبارية.. جوتيريش: سكان غزة سيتكبدون وابلًا من المآسي الإنسانيةالقاهرة الإخبارية..

النص الكامل لمشروع قرار الأمم المتحدة بشان وقف العنف فى قطاع غزةاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم مشروع قرار عربى بشان وقف العنف فى قطاع غزة، ويدعو القرار إلى 'هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضى إلى وقف الأعمال العدائية' اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزةأفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي بشان وقف العنف فى غزة. اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الجمعة العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار عربي لوقف العنف في غزةأفادت فضائية 'القاهرة الإخبارية'، في نبأ عاجل، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت مشروع قرار عربي بشأن وقف العنف في قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف العنف في غزةأذاعت قناة القاهرة الإخبارية، اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، بالتزامن مع بدء الاجتياح البري الإسرائيلي على القطاع. اقرأ أكثر ⮕