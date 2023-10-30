تفاصيل توزيع درجات المواد بتقييمات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى

حددت المديريات التعليمية، شكل توزيع درجات كل مادة بتقييمات الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، موضحة أنه يتم تخصيص 15 درجة لامتحان شهر أكتوبر و 15 درجة لامتحان شهر نوفمبر و 35 درجة للمهام الادائية و5 درجات للمواظبة علي الحضور و30 امتحان نهاية الترم، ليصبح المجموع الكلي 100 درجة لكل مادة، مؤكدة أن مجموع الترم الأول 100 ومجموع الترم الثاني 100 درجة وتقسم علي 2، وتحسب حالة الطالب نجاح أم دور ثان.

وأوضحت أنه يتم حساب درجات الطالب من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين للمادة، وفق المعادلة التالية: مجموع درجات الفصل الدراسي الأول + مجموع درجات الفصل الدراسي الثاني=الدرجة النهائية للمادة، على أن يتم تحويل الدرجات إلى ألوان، ويشترط لنجاح الطالب الحصول على 30% على الأقل من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان، وينتقل الطالب إلى الصف الدراسي الثاني، في حالة اجتيازه المقررات الدراسية من اللون الأصفر إلى اللون الأزرق، وفي حال حصول الطالب على اللون الأحمر...

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