تفاصيل اتصالات سامح شكرى مع وزراء خارجية بريطانيا وفنلندا لوقف الحرب.. فيديو

اليوم اتصالا هاتفيا من نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، حول التصعيد العسكري في قطاع غزةوقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد - في تدوينة عبر حسابه على منصة (إكس) - إن الوزيرين تبادلا التقييمات حول ضرورة إنفاذ هدنة إنسانية فورية، ودخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكامل، وضمان حماية المدنيين، والإفراج عن الرهائنوقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير شكري أكد خلال الاتصال ضرورة تحرك المجتمع الدولي لدعم إنفاذ هدنة إنسانية لحماية أرواح الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي ضد مواطني غزة، والدخول الكامل للمساعدات دون عوائقوكان السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، صرح بأن سامح شكرى وزير الخارجية استقبل يوم الأول من نوفمبر الجارى بمقر وزارة الخارجية بارنبرى باهيدا نوكارا نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية مملكة تايلاند، وذلك فى إطار الزيارة التى يقوم بها وزير الخارجية التايلاندى للمنطقة للتشاور حول التصعيد العسكرى فى قطاع غزة وتداعياتهوذكر المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن الوزيرين أجريا حوارًا مستفيضًا وتبادلا التقييمات حول تردى الأوضاع الميدانية والإنسانية فى غزة، وأكدا فى هذا السياق على أهمية تنسيق الجهود لوقف دائرة العنف وإرساء هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين الفلسطينيين، وتوفر لهم المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمةوفى سياق متصل، رَّحب الوزير شكرى بقرار تايلاند بالتصويت لصالح قرار المجموعة العربية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعى إلى إنفاذ هدنة إنسانية فورية فى غزة، باعتباره القرار الصائب الذى يغلب قيم السلام وكسر دائرة العنف المفرغة، وتوفير الدعم الإنسانى اللازم للمدنيين، منوهًا لضرورة تحرك المجتمع الدولى لتنفيذ الهدنة الإنسانية اتساقًا مع قرار الجمعية العامة وحفظًا لأرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطينيبالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز.. صورالخارجية الأردنية تعلن استدعاء سفيرها لدى إسرائيل إلى المملكة فوراًاستدعاء الفنانة نسرين طافش أمام المحكمة لاتهامهما فى قضية شيك بدون رصيد

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: في اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الفنلندية الأوضاع في غزةناقش وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الأربعاء، مع وزيرة خارجية فنلندا إلينا فالتونين في اتصال هاتفي، تداعيات الحرب في غزة......

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: شكري يناقش هاتفيا مع وزيرة خارجية فنلندا الحرب في قطاع غزةناقش وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع‬⁩ وزيرة خارجية فنلندا ايلينا فولتنان الحرب في قطاع غزة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: شكري يؤكد هاتفيا لوزيرة خارجية فنلندا ضرورة وقف الانتهاكات في غزةناقش وزير الخارجية سامح شكري، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع‬⁩ وزيرة خارجية فنلندا إيلينا فولتنان الحرب في قطاع غزة.

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: شكري يدعو لضرورة نفاذ هدنة إنسانية فورية في غزةأكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، ضرورة تكثيف الجهود الدولية المنسقة لوقف الحرب الدائرة في غزة، وإنفاذ

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: وزير الخارجية يناقش التصعيدات في غزة مع نظيره البريطانيتلقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، اتصالاً من وزير خارجية بريطانيا جيمس كليفرلي حول التصعيد العسكري في غزة..........

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: شكرى لوزير خارجية كوريا الجنوبية: نرفض سياسات العقاب الجماعى فى غزةناقش وزير الخارجية سامح شكري مع بارك چين وزير خارجية كوريا الجنوبية التصعيد العسكري في غزة، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕