تفاصيل جولة محافظ الدقهلية على امتداد المشاية الجديد.. صور

قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين، بجولة تفقدية تابع خلالها، تنفيذ المراحل النهائية في القطاع الأول من مشروع امتداد المشاية الجديد على النيل.ويضم طريق سيارات وممشي سياحي ترفيهي لأبناء الدقهلية بإجمالي طول 1،250 متر، ويتم تنفيذه علي عدة مرحلتين، المرحلة الأولي تضم قطاع بطول 550 متر والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر بعرض يصل إلى 14 مترا يضم طريق سيارات بعرض 6 أمتار وممشي سياحي على النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية.

وأوضح"المحافظ"بأن القطاع الأول بطول 550 متر تم الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية بطول 450 متر بنسبة 80 % بالإضافة إلي صب خرسانات ميول الجسر، وجاري البدء في تجهيز وتأسيس الممشي السياحي وتركيب الانترلوك.ووجه"مختار"بسرعة الانتهاء من صب بلاطات القطاع الأول بالكامل وتركيب بلاط الانترلوك للممشي السياحي والرصيف ودخوله الخدمة لخلق متنفس ترفيهي للمواطنين لحين الانتهاء من استكمال باقي المشروع، كما وجه بسرعة البدء في تجهيز وتأسيس مداخل ومخارج الممشي لربطه بشارع سعد زغلول.

وأشاد"المحافظ"بالأعمال الجارية ووجه بتكثيف الأعمال من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أي معوقات والانتهاء من المشروع وفقًا للبرنامج الزمني لدخوله الخدمه لخدمة المواطنين والقضاء علي التكدس المروري.أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي headtopics.com

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