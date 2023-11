تفاصيل الاستعداد لاستقبال المرضى والمصابين من غزة برفح

وتابع التقرير، إمداد المستشفى سابق التجهيز بكافة الأجهزة والمستلزمات، ورفع حالة الاستعداد القصوى بكافة هيئات وزارة الصحة، وزيادة سعة القسم الداخلى بمستشفى بئر العبد النموذجى، وتزويد مستشفى بئر العبد بجهاز أشعة c-arm لغرفة العمليات، وزيادة طاقة نقطتى تمركز إسعاف أبوطويلة ومعبر رفح، ورفع كفاءة غرفة الحجر الصحى بمعبر رفح.‎الزمالك ينجح في اقناع «فتوح» لتمديد عقده.. والتجديد خلال ساعات

