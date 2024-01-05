تزامنًا مع عيد الميلاد المجيد.. تفاصيل مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة بوادى النطرون.. استعدادات مكثفة لاستقبال زوار الأديرة والكنائس التاريخية.





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