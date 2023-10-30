تفاصيل مذكرة تفاهم بين التأمين الصحي و'الرقابة الصحية' لتعزيز جودة الخدمات

كتب- أحمد جمعة:تصوير- محمود بكار: وقعت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، والهيئة العامة للتأمين الصحي، برئاسة الدكتور محمد السيد ضاحى، مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف الالتزام بضمان جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة بوحدات ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي، والتحسين المستمر لها، وتوكيد الثقة في مخرجاتها على كافة المستويات، من خلال تهيئة تلك المنشآت للحصول على شهادة اعتماد "جهار" وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة...

وقال بيان لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقا من تعزيز التعاون المثمر بين الهيئتين في إطار ما يشهده القطاع الصحي المصري من تحول ملموساً وتطور متسارع في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي يتم تقديمها للمواطن المصري تماشياً مع الأهداف الاستراتيجية للدولة (رؤية ٢٠٣٠) الخاصة بمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية بتطبيق نظام رقابي مُحكم بوضوح وشفافية وإنصاف لضمان جودة وسلامة الخدمات الصحية.

رئيس هيئة الرقابة الصحية: القطاع الخاص شريك أساسي لنجاح منظومة التأمين الصحيشاركت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في أولى الحملات التوعوية الموجهة للقطاع الخاص بمحافظة الأقصر والتي نظمتها شركة إي هيلث لتكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي، ومجموعة شركات إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ونقابة الأطباء... اقرأ أكثر ⮕

قافلة الجيزة توقع الكشف الطبي على 2942 مواطنا بالواحات البحرية وتجري 65عمليةأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة . اقرأ أكثر ⮕

محافظة الجيزة: توقيع الكشف الطبي على ٢٩٤٢ مواطنا خلال قافلة طبية بالواحات البحريةأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يكفل تقديم الرعاية الصحية اللازمة . اقرأ أكثر ⮕

الرعاية الصحية تطلق قافلة عمليات تجميل للأطفال والكبار فى مستشفيات الهيئة بالأقصرأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق قافلة عمليات تجميل للأطفال والكبار بمستشفيات الهيئة بالأقصر اقرأ أكثر ⮕

«الرعاية الصحية» تطلق قافلة عمليات تجميل للأطفال والكبار في الأقصرأعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اقرأ أكثر ⮕

توقيع الكشف الطبى على 2942 مواطنا فى الواحات البحرية ضمن قافلة طبية مجانيةأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. اقرأ أكثر ⮕