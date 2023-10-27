تفاصيل استغلال 6 ملايين متر أراضى لشركة الحديد والصلب لإنشاء مشروعات عقارية

جاء ذلك بعد قرار المساهمين في 11 يناير عام 2021 بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية، نتيجة تضخم مديونيتها وتقادم آلات ومعداتها وعدم قدرتها على المنافسة.بدأت الخطة بحصر أصول شركة الحديد والصلب غير المستغلة، وبلغت مساحتها 6 ملايين متر مربع تشمل أرض الشوبك الشرقي، وأرض الجلخ وكامل مساحة الشركة داخل الأسوار، وذلك بهدف تطويرها بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهاز شئون البيئة، والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وفي 8 مارس من عام 2022، أسندت وزارة قطاع الأعمال لإحدى شركاتها وهي الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية بالمضي قدمًا في إجراءات تغيير نشاط أرض الشوبك الشرقي بالتعاقد مع المكاتب الاستشارية المختصة لإعداد المخططات التفصيلية والدراسات البيئية للمشروع، وفي 24 سبتمبر الماضي أخطر جهاز شئون البيئة، سكرتير عام محافظة الجيزة بالموافقة على مشروع تطوير أرض الشوبك وفق محددات مشروع التطوير.

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