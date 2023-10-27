تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص لـ3500 جنيه وموعد التطبيق

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن زيادة الحد الأدنى للأجور حيث أصدر المجلس القومي للأجور في اجتماعه أمس الخميس، في العاصمة الإدارية الجديدة قرارات هامة،برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

حضر الاجتماع وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي. ومن أهم القرارات التي صدرت بالأمس، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه.

وزيادة العلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الإشتراك التأميني إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى. وكان قد ارتفع الحد الأدنى للأجور من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023،ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024. headtopics.com

https://www.youtube.com/watch?v=T8ePROMCR6kومن قرارات المجلس أيضاً، قرار استحداث"لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور لتكون الجهة المختصة بتحديد"المهارات القطاعية" للعمل في جمهورية مصر العربية. وتختص هذه الجهة بتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية.

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القومي للأجور يرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيهالقومي للأجور يرفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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