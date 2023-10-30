تفاصيل شخصية ملك قورة في فيلم 'جوازة توكسيك '

يذكر أن آخر أعمال ملك قورة فيلم"بعد الشر" مع على ربيع، والذى تم عرضه في عيد الفطر الماضى، حيث شاركت كضيفة شرف في العمل كتبه أمين جمال ووليد أبو المجد وإخرجه أحمد عبد الوهاب وبطولة على ربيع، ميرنا نور الدين، أوسأوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، هالة فاخر وشيرين، وعدد آخر من الفنانين، شاركت في مسلسل"إجازة مفتوحة" الذي تم عرضه على قناة ON مع كل من شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى،...

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ليلي علوي تعيش حالة من النشاط الفني.. تعرف على التفاصيلتعيش النجمة ليلى علوي، حالة من النشاط السينمائي في الفترة الحالية، حيث تستعد لتصوير بعض الأعمال. تفاصيل مشاركة ليلي علوي في 'جوازة توكسيك' وتستعد ليلى لتصوير فيلم جوازة توكسيك في شهر نوفمبر المقبل، والذي تجسد خلاله شخصية مهندسة متزوجة من بيومي فؤاد، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي. اقرأ أكثر ⮕

تعرف على تفاصيل شخصية حسني شتا في فيلم 'درويلة'يشارك الفنان حسني شتا، حاليًا في فيلم “درويلة”، ويجسد خلال الأحداث شخصية شاب يدعى 'ريتو'، وهو نجل عمرو عبد الجليل المدلل ومهوس بالغناء. اقرأ أكثر ⮕

تعرف على تفاصيل شخصية محمود عبد المغني في فيلم 'درويلة'يشارك الفنان محمود عبد المغني، حاليًا في فيلم “درويله”، ويجسد خلال الأحداث شخصية مطرب، والفيلم تدور أحداثه في إطار الغموض والأكشن. من هن فريق عمل فيلم “درويله'؟ والعمل من تأليف محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل، وبطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين. اقرأ أكثر ⮕

تفاصيل شخصية طارق لطفي في فيلم 'السيستم'يشارك الفنان طارق لطفي في فيلم “ السيستم ” مع الفنان أحمد الفيشاوي حيث يتم التصوير حاليا ، ويظهر لطفي بشخصية زير نساء والصديق المقرب للفنان أحمد الفيشاوي ضمن أحداث العمل الذي يحاول مساعدته في التخلص من عقدته تجاه السيدات الجميلات . اقرأ أكثر ⮕

ديزني تكشف عن الصورة الرسمية الأولى لفيلم Snow Whiteتستمر شركة ديزني في تمسكها بالممثلة الشابة 'ريتشل زيجلر، لتقوم بأداء شخصية 'سنو وايت' في نسخة سينمائية حية مستوحاة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي. اقرأ أكثر ⮕

محمود عبد المغنى يجسد شخصية مطرب فى فيلم 'درويلة'يجسد النجم محمود عبد المغني شخصية مطرب فى فيلم 'درويلة' والذى انطلق تصويره من فترة، من تأليف محمد دياسطي اقرأ أكثر ⮕