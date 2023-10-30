تفاصيل شخصية طارق لطفي في فيلم 'السيستم'

يظهر خلال الأحداث بشخصية زير نساء، بجانب أنه الصديق المقرب للفنان أحمد الفيشاوي ويحاول مساعدته في التخلص من عقدته تجاه السيدات الجميلات.فيلم “السيستم” بطولة كل من أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعمل من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي لايت، وناقش العديد من المشاكل الزوجية، وجسد طارق خلاله شخصية مراقب جوي، بينما ظهرت عائشة بدور مهندسة معمارية ومديرة إحدى شركات الهندسية، لكنهما يمران بعدد من المشكلات الزوجية.

5 معلومات عن فيلم «السيستم».. يجمع أحمد الفيشاوي وطارق لطفي لأول مرةانطلق منذ أيام، تصوير أولى مشاهد فيلم السيستم، وذلك بأحد شوارع مدينة نصر، وهو الفيلم الذي يجمع لأول مرة على شاشة السينما بين طارق لطفي وأحمد الفيشاوي اقرأ أكثر ⮕

ميس حمدان ضيفة شرف فى فيلم 'السيستم' مع أحمد الفيشاوى وطارق لطفىتشارك الفنانة ميس حمدان كضيفة شرف خلال أحداث فيلم 'السيستم' الذى يتقاسم بطولته أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ويشارك في بطولته نسرين طافش اقرأ أكثر ⮕

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تعرف على تفاصيل شخصية محمود عبد المغني في فيلم 'درويلة'يشارك الفنان محمود عبد المغني، حاليًا في فيلم “درويله”، ويجسد خلال الأحداث شخصية مطرب، والفيلم تدور أحداثه في إطار الغموض والأكشن. من هن فريق عمل فيلم “درويله'؟ والعمل من تأليف محمد دياسطي، وإخراج معوض إسماعيل، وبطولة عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، محمد على رزق، حسنى شتا، نهال نور وعدد آخر من الفنانين. اقرأ أكثر ⮕