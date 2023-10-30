تغييرات في تشكيل الزمالك أمام زد

بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إجراء تعديلات على تشكيل الفريق في لقاء زد المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أنه سيتم إجراء تغييرات على خط الدفاع، كما يدرس الجهاز الفني الدفع بالتونسي سيف الجزيري أساسيًا في الهجوم .منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة انبي الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، التي خسرها الأبيض بهدفين مقابل هدف.

واستأنف الفريق تدريباته اليوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

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