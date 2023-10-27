تغريدة غامضة لمدير منظمة الصحة العالمية بعد الاجتياح البري الإسرائيلي لغزة

نشر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، تغريدة غامضة عبر موقع التواصل الاجتماعي"إكس"، بعد الاجتياح البري الإسرائيلي لقطاع غزة، في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وقال"أدهانوم" في تغريدته"لقد فقدنا الاتصال بموظفينا في غزة، ومع المرافق الصحية والعاملين في مجال الصحة وبقية شركائنا في المجال الإنساني على الأرض". يأتي ذلك مع بدء الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على قطاع غزة الذي أصبح معزولا عن العالم، بعد انقطاع الاتصالات تزامنا مع شن الاحتلال عدوانا شاملا من ثلاث جبهات برية وجوية وبحرية.

وأكدت شركات الاتصالات في غزة الانقطاع الكامل لشبكاتها العاملة في القطاع، في حين تحولت عدد من القنوات التلفزيونية التي تنقل تطورات الأحداث إلى الاعتماد على الأقمار الصناعية لنقل الصورة والتواصل مع مراسليها، في ظل توقف الاتصالات العادية أو المعتمدة على الإنترنت. headtopics.com

وأكدت فضائية"روسيا اليوم" أن الطائرات الإسرائيلية تشن الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات، وتشترك المدفعية الإسرائيلية في الهجوم ويتركز القصف في أغلب الأحيان على المناطق الشرقية في القطاع.

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