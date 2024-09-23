تعيين الدكتورة هدى مخلوف وكيلًا لكلية الطب بجامعة أسيوط

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط ، قراراً؛ بتعيين الدكتورة هدى أحمد علي حسن مخلوف، الأستاذ بقسم الأمراض الصدرية، ب كلية الطب ، بالجامعة؛ وكيلاً للكلية لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وهنأ رئيس جامعة أسيوط؛ الدكتورة هدى مخلوف علي توليها لهذا المنصب الجديد، متمنياً لها دوام التوفيق، والسداد، والمضي قدماً؛ لاستكمال تحقيق المزيد من الإنجازات العلمية، والمشاركات المجتمعية، داخل كلية الطب، وموجهاً بمواصلة الجهد، والعمل؛ من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة، وإضافة المزيد من الانفرادات النوعية، وأعمال التطوير في سبيل النهوض بالخدمة الصحية للمرضى من مختلف محافظات صعيد مصر، وتحقيق ما تتطلع إليه الكلية من تقدم علمي، وبحثي، وخدمي متلاحق.

يُذكر أن الدكتورة هدي مخلوف؛ تخرجت من كلية الطب -جامعة أسيوط- عام ١٩٩٢، وحصلت على درجة الماجستير في الأمراض الصدرية والتدرن، من كلية الطب عام ١٩٩٨، ثم درجة الدكتوراة من كلية الطب في التخصص ذاته، عام ٢٠٠٤، وشغلت الدكتورة هدي مخلوف؛ عدداً من المناصب الإدارية داخل كلية الطب بالجامعة، من بينها: نائب لمدير وحدة ضمان الجودة والاعتماد خلال الفترة من ٢٠١١ : ٢٠١٥، ثم مدير لوحدة ضمان الجودة والاعتماد منذ عام ٢٠١٨ وحتي الآن، ونائب لمدير مركز تطوير التعليم منذ ٢٠١٨ وحتي الآن، كما حظيت سيادتها بعضوية الكثير...

جامعة أسيوط د. هدى مخلوف كلية الطب خدمة المجتمع تنمية البيئة

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