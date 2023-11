تعيين الدكتورة منى عبدالحميد عميدا لـ«صيدلة طنطا».. ننشر السيرة الذاتية

وأشارت جامعة طنطا، في بيان، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة منى عبدالحميد محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا، لمدة 3 سنوات.من جامعة طنطا بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف - عام 1997، والماجستير فى العقاقير من جامعة طنطا عام 2005، والدكتوراة فى العقاقير من جامعة كيوماموتو اليابانية عام 2010.

وعينت معيداً بكلية الصيدلة جامعة طنطا عام 1997، ومدرس مساعد عام 2005 ومدرس عام 2010، وأستاذ مساعد عام 2017 وأستاذ في 2022، كما تم تعيينها وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث من عام 2022 حتى صدور القرار السابق.خبير: تزايد كميات القطن اليوم في مزادات وجه بحري.. وانتظار سعر القنطار«خبز مغموس بالدم».. قصف مخبز في غزة يحول الباحثين عن «لقمة» إلى شهداء

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: قرار جمهورى بتعيين الدكتورة منى عبد الحميد عميدًا لصيدلة جامعة طنطاأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً، بتعيين الدكتورة منى عبدالحميد محمد عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: قرار جمهوري بتعيين الدكتورة منى عبد الحميد عميدًا لكلية الصيدلة بجامعة طنطاأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة منى عبدالحميد، عميدًا لكلية الصيدلة جامعة طنطا، لمدة ثلاث سنوات.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: رئيس جامعة طنطا يناقش آليات الارتقاء بالمنظومات التعليمية والبحثية بكلية الحقوقأجرى الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بكلية الحقوق جامعة طنطا

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: مسئول الهلال الأحمر الفلسطينى: غزة تعانى وفخورة بوقوف مصر بجانبناقالت الدكتورة منى عارف مسئول الهلال الأحمر الفلسطينى بالقاهرة، التعاون بين الهلال الأحمر المصرى والفلسطينى تاريخى، ولكن منذ أحداث 7 أكتوبر كل التنسيقات تتم من خلال الهلال الأحمر المصرى.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: قرار جمهورى بتعيين الدكتور أمجد حجازي عميدا لكلية الآداب بجامعة بنهاأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور أمجد جمال إبراهيم حجازي وكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث عميدا لكلية الآداب جامعة بنها

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: خبيرة مناخ: إدارة المخلفات أبرز محاور مسابقة «كلايماثون صعيد مصر»قالت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة البيئة والمناخ، إن مسابقة «كلايماثون» انطلقت في محافظات الصعيد لأول مرة وتضمنت المنافسة بين 20 مشروعا شبابيا من أجل البيئة، ل

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕