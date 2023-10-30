تعيين الإعلامي أحمد سالم أول قرارات مجلس الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، تعيين الإعلامي أحمد سالم متحدثا رسميا للنادي خلال الفترة الحالية، على أن يصدر القرار رسميا عقب اجتماع مجلس إدارة النادي المقرر له مساء اليوم.

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب اجتماعه الأول في السادسة مساء اليوم الاثنين ، لحسم العديد من الملفات المهمة، والتي يأتي في مقدمتها توزيع الاختصاصات على أعضاء المجلس. وفازت قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك التي أجريت يوم 20 أكتوبر الجاري، ليصبح مجلس الإدارة يضم كلا من، حسين لبيب رئيسًا لمجلس الإدارة، وهشام نصر نائبًا، وحسام المندوه أمينًا للصندوق.

وضمت العضوية فوق السن كلاً من: أحمد سليمان، وهاني برزي، وهاني شكري، وعمرو أدهم، ومحمد طارق، وحسين السيد، في حين ضمت العضوية تحت السن كلاً من: نيرة الأحمر، وأحمد خالد، ورامي نصوحي.

أحمد سالم يقترب من تولي منصب المتحدث الرسمي لنادي الزمالكاستقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، على تعيين الإعلامي أحمد سالم متحدثا رسميا للنادي خلال الفترة الحالية، على أن يصدر القرار رسميا عقب اجتماع مجلس إدارة النادي المقرر له اليوم. اقرأ أكثر ⮕

عاجل.. أحمد سالم متحدثًا إعلاميًا لنادي الزمالكترددت أنباء في الطاعات القليلة الماضية عن تعيين الإعلامي أحمد سالم متحدثًا إعلاميًا لنادي الزمالك من قبل مجلس إدارة حسين لبيب. اقرأ أكثر ⮕

الزمالك يعقد أول اجتماع مجلس إدارة.. ويعلن تعيين المتحدث الرسميالزمالك يعقد أول اجتماع مجلس إدارة ويعلن تعيين المتحدث الرسمي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الزمالك يعقد أول اجتماع مجلس إدارة.. ويعلن تعيين المتحدث الرسميالزمالك يعقد أول اجتماع مجلس إدارة ويعلن تعيين المتحدث الرسمي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

خاص.. مجلس الزمالك يلبي طموح الجماهير ويقرر تعيين أحمد سالم متحدثا رسميًاقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تعين الإعلامي أحمد سالم متحدثا رسميًا وعلم صدي البلد من أحد المصادر الخاصة عن اختيار مجلس إدارة نادي الزمالك للإعلامي أحمد سالم ليصبح متحدثًا رسميًا للنادي ومن المتوقع ان يعلن محلس ادارة نادي الزمالك عن تعيين أحمد سالم خلال الساعات المقبلة وتولى مجلس... اقرأ أكثر ⮕

وكيل النواب يحيل تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة و5 اتفاقيات دولية للجان النوعيةأحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس 5 قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئ اقرأ أكثر ⮕