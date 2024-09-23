تعيين بسام الصباغ وزيراً للخارجية السورية

تولى بسام الصباغ منصب وزارة الخارجية في الحكومة السورية الجديدة، التي يترأسها محمد غازي الجلالي ، وذلك بناء على مرسوم أصدره الرئيس بشار الأسد اليوم.

وتولى الصباغ الحقيبة خلفا لفيصل المقداد، الذي عين نائبا للرئيس الأسد، ويأتي تعيين الصباغ في منصب وزير الخارجية والمغتربين في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات أمنية وجيوسياسية.الصباغ دبلوماسي سوري عريق، شغل العديد من المناصب الحيوية آخرها نائب وزير الخارجية والمغتربين منذ أغسطس 2023، وقبل ذلك منصب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة .

سوريا وزيرالخارجية بسام الصباغ محمد غازي الجلالي بشار الأسد

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