تعمل إيه لو قدمت على عداد الكهرباء واتأخر؟

1- تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أو استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.4- صورة من أي إيصالات مسددة.منافذ تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء 1. من خلال التوجه إلى مقر الجهاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.3. أو من خلال البرید ص.ب. 71- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.5. أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479. استعداد الكهرباء لفصل الشتاء..

طلب تركيب عداد مسبوق الدفعيمكن التقدم بطلب لتركيب العداد مسبوق الدفع من خلال منصة الكهرباء الموحدة، حيث يمكن من خلالها التقديم لتركيب العداد القانونى والعداد الكودى لأصحاب المبانى المخالفة بدلا من نظام الممارسة.

وأوضح مصدر بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن سعر متر مقايسة الكهرباء للمنازل حوالى 900 جنيه لكل 100 متر بالقرى، و1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن، أما المحال التجارية فالمقايسة فى المدن تصل إلى 2200 لكل 100 متر، أما فى القرى فتصل إلى 1100 جنيه لكل 100 متر.

وأوضح المصدر أن الشركة القابضة منحت المتعثرين عن سداد المقايسات فرصة لتقسيط المقايسة على سنتين بدون فوائد. كما ذكر أن أسعار تركيب العداد الكودى تختلف من مكان لآخر، فسعر عداد الكهرباء في المنازل يصل إلى 1000 جنيه، وفي المحلات التجارية يتراوح من 1300 إلى 1800 جنيه.1- الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، واختر منصة خدمات المواطنين.4- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى.كيفية متابعة طلب التقديمأوضحت"المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء"، طريقة متابعة الطلب المقدم من خلال إرسال إشعارات بموقف الطلب من خلال الوسائل التالية:- تابعة البريد الإلكترونى الخاص بك، والذى قمت بإدخاله من ضمن البيانات.

