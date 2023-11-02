تعليق قوي من توفيق السيد على حكم مباراة الأهلي وصن داونز

وأضاف:"قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي صحيح، واللعبة لا تستحق احتسابها ركلة حرة، لذلك قراره سليم بعد العودة إلى الفار". وتابع:"كرة بيرسي تاو ركلة جزاء واضحة، والمخالفة واضحة من وليامز حارس صنداونز الذي تدخل بتهور واضح على لاعب الأهلي".

وواصل:"يجب الإشادة بالحكم ايضا بسرعة اشهار البطاقة الحمراء ضد لاعب صنداونز الذي تداخل بشكل عنيف مع اكرم توفيق". وأتم:"عيسي سي يستحق الإشادة، وكذلك الحكم الكيني الذي أدار لقاء الترجي والوداد، والحكام اليوم لم يكن له دورا في خروج الأهلي مطلقا، واختلف مع الحكم في الوقت بدل الضائع لانه احتسب 7 دقائق، واخذ منهم 4 دقائق في لعبة لمسة اليد ومشاهدة الفار

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