تعليمات هامة من حقوق عين شمس بشأن تسجيل دورات المحكمة التدريبية

اليوم.. فتح باب الالتماسات أمام طلاب الدراسات العليا بـ«حقوق عين شمس» خبير: الكيانات التعليمية الوهمية تضر بمستقبل الطلاب دورات المحكمة التدريبية بحقوق عين شمسوأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس، إلى أن علي الطلاب الذين سددوا الرسوم الدراسية والمحكمة التدريبية التوجيه إلي ادارة المحكمة التدريبية الدور الرابع مبني (أ).

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس ، أن موعد التسجيل في دورات المحكمة التدريبية إبتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، وحتى الخميس 23 يوليو 2023، مشددة علي ضرورة احضار بطاقة الرقم القومي.وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

