تعليم سوهاج: لم نحدد حتى الآن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية

يذكر أن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه المديريات التعليمية، بإعلان طبيعة وشكل الامتحان للطلاب وما إذا كان سيتم عقد الاختبارات بنظام البوكليت أو مثل العام الماضى من خلال ورقة أسئلة وأخرى إجابة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن تقييم الطلاب بالشهادتين الإعدادية والثانوية العامة يتم وفق اختبارات تعقد نهاية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسى الثانى لطلبة الصف الثالث الإعدادي، وامتحان موحد نهاية العام الدراسى لطلاب الثانوية العامة " الصف الثالث الثانوي" مشددة على أنه لا اختبارات شهر لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وتعقد اختبارات الشهر لطلاب النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي.بيلينجهام يتصدر ترتيب جائزة كوبا لأفضل 10 لاعبين شباب فى العالم..

تعليم دمياط: امتحانات الشهادة الإعدادية وفق نظام العام الماضىأكد المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط أن امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم وفق نظام العام الماضى.

وزير التعليم: الإعلان الفوري لكل مديرية عن نظام امتحان الشهادة الإعداديةوجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية بضرورة الإعلان الفورى لكل مديرية عن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية، إذا

تعليم بورسعيد: امتحانات الشهادة الإعدادية بنظام البابل شيتأكد مصدر فى مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن امتحان الشهادة الإعدادية سيتم إجراؤه بنظام 'البابل شيت'.

'تعليم مطروح' تحدد مواصفات امتحانات الشهادة الإعداديةقال عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، إن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ ستكون بنفس النظام المتبع في الأعوام السابقة.

تعليم مطروح يحدد مواصفات امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالىقال عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ، إن امتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023 / 2024 ستكون بنفس النظام المتبع في الأعوام السابقة.

تعرف على الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2024أعلنت عدد من المدارس، الأوراق المطلوبة لتحرير استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023 -2024، استعداداً لتسجيل استمارات الشهادة الإعدادية الإلكترونية

