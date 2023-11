تعليق طريف من مصطفى بسيط على ما يحدث في غزة

آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط السينمائية يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى بسيط فيلم" بعد الشر"، والذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وهو بطولة علي ربيع وميرنا نور الدين ورنا رئيس وأوس أوس وبيومي فؤاد وعمرو عبد الجليل، ويعد الفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد، واخراج أحمد عبد الوهاب. يدور العمل حول سولي الذي يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا في علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش.

