تعليم الأطفال سلامة جسدية من سن مبكرة

الصغار كل الطرق للحفاظ على سلامتهم، بداية من البعد عن استخدام النار للنظر إلى جانبي الطريق عند العبور، وغيرها وغيرها الكثير، ولكن في أغلب الأحيان، لا يتم تعليمه سلامة الجسم إلا بعد أن يكبروا كثيرًا، حتى في بعض الأحيان، يكون الأوان قد فات.أجزاء الجسم

والتحدث عنها في وقت مبكر جدًا، استخدم أسماء مناسبة لأجزاء الجسم، أو على الأقل علم طفلك الكلمات الفعلية لأجزاء جسمه، فمعرفة أجزاء جسم الطفل الحساسة تساعده على التحدث بوضوح إذا حدث شيء غير لائق.أخبر طفلك أن أعضاءه التناسلية تسمى خاصة لأنها ليست متاحة للجميع لرؤيتها، اشرح له أن الأم والأب يستطيعان رؤيته عاريًا، ولكن لا ينبغي للأشخاص خارج المنزل رؤيته إلا بملابسه، اشرح له كيف يمكن للطبيب رؤيته بدون ملابس لأن الأم والأب موجودان معه والطبيب يفحص جسده لمعرفة نوع مرضه.

أخبر أطفالك أنه بغض النظر عما يخبرهم به أي شخص، فإن أسرار الجسم ليست مقبولة ويجب عليهم دائمًا إخبارك إذا حاول شخص ما إجبارهم على الاحتفاظ بسرية الجسم.هناك عالم مريض مليء بالمتحرشين بالأطفال الذين يحبون التقاط صور الأطفال العراة وتداولها عبر الإنترنت، وهذا وباء ويعرض طفلك للخطر، أخبر أطفالك أنه لا ينبغي لأحد أن يلتقط صورًا لأعضائهم التناسلية .

سلامة جسدية، أطفال، اعتداء جنسي، تعليم، حماية

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