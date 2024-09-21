تعلن لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد ال سينما ئي الأمير أباظة عن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة أفلام شباب مصر ، والتي تتكون من الفنانوتنقسم جوائز المسابقه إلي، جائزة أفضل فيلم، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة (تمنح لأفضل لفيلم روائي وآخر تسجيلي قصير ضمن أفلام المسابقة.
كما تقوم لجنة التحكيم أيضًا بمنح جائزة أحمد الحضري لأفضل فيلم يحمل رسالة إنسانية والتي تشارك للمرة الأولي ضمن فعاليات المهرجان، وقد أوضح مسئول المسابقة الناقد السينمائي عماد يسري أن المسابقة يشارك بها هذا العام نحو 50 فيلماً ما بين الروائي والتسجيلي القصير.خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.
كما يهتم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة بتعزيز التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتكريم الفنانين الذين ساهموا في إثراء السينما بأعمالهم المميزة.مدبولى: 133 مليون عبوة دواء تم إنتاجها منذ أغسطس الماضى لتغطية حاجة السوق المحلىتشكيل الأهلي المتوقع أمام جورماهيا.. تاو والشحات وأبو علي فى الهجوم
مهرجان الإسكندرية السينمائي أفلام شباب مصر لجنة تحكيم جوائز سينما البحر المتوسط
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