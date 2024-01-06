تعظيم سياحة اليخوت في مصر

تنفيذ إجراءات لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتسهيل وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية.





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