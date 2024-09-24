تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والمغرب

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وزير الصحة ومحافظ القاهرة يفتتحان مشروع تطوير مجمع رعايات الأطفال للأمراض المعدية والوبائيات بحميات العباسيةنشر في: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 2:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 - 2:01 م استقبل الدكتور أحمد فؤاد هَنو وزير الثقافة، السفير محمد آيت وعلي سفير المملكة المغربية بمصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والفنية، حيث ناقش الجانبان أهمية تبادل المعارض الفنية، وإقامة فعاليات ثقافية مشتركة، وتنظيم ورش عمل فنية، والمشاركة في الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية بالبلدين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال الحفاظ على التراث الثقافي.

وقال الدكتور أحمد فؤاد هَنو:"نعتز بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والمغرب، ونؤمن بأن التعاون الثقافي هو ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات بين البلدين، ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى إحياء التراث الثقافي المشترك، وتعزيز الحوار بين الثقافتين"، مشيرًا إلى أن الثقافة والفنون تمثل جسر التواصل الذي نعمل على تقويته كضمانة فاعلة لاستمرارية العلاقات الأخوية.

من جهته، أكد السفير محمد آيت وعِلي، أهمية اللقاء، مشيدًا بالعلاقات الراسخة والمتينة بين المغرب، ومصر، مضيفا:"إن العلاقات بين المغرب، ومصر، تتجاوز حدود الجغرافيا، لتشمل روابط ثقافية وحضارية قوية، فنحن نسعى إلى تعزيز التعاون، وإظهار دور الثقافة في تعزيز التفاهم المتبادل، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين".

مصر المغرب ثقافة فنون تعاون

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