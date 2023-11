تعرّف معنا على مستقبل الذكاء الصناعي في القطاع الصحي

يلاحظ في الوقت الحالي أن شركات الرعاية الصحية تسعى لتطوير هذا المجال لأن استخدام الذكاء الصناعي في التشخيص الطبي يعتبر دقيقاً للغاية ومنخفض التكاليف أيضاً.تعتبر دراسات واختبارات العقاقير عملية طويلة ومعقدة، ويمكن أن تستمر دراستها وتطويرها والتحقق من فعاليتها لأشهر أو سنوات عديدة قبل طرح دواء ما في الأسواق للاستخدام.لاختصار الوقت والتكاليف التي تلزم لهذه العمليات.

تسمح إمكانية التعلم العميق والخوارزميات العميقة للذكاء الصناعي بتعلم الأنماط خلال العمليات الجراحية بهدف تحسين هذه الممارسات الطبية ومضاعفة التحكم لدى الروبوتات الجراحية للوصول إلى دقة لا تضاهى. كما أن الآلات ذات الذكاء الصناعي قادرة على دراسة البيانات والمعلومات التي يتم جمعها من العمليات الجراحية السابقة لتطوير الأساليب الجراحية. بينما يأخذ الذكاء الصناعي بالتطور أكثر وأكثر، يتوقع أن تنخفض حدة واحتمال المضاعفات التي تتسبب بها العمليات الجراحية.يلاحظ أن كمية العمل الملقاة على عاتق الممرضين تعتبر ضخمة كما أن تكاليف التوظيف في ارتفاع متزايد ولهذا بدأت شركات الرعاية الصحية بالاعتماد على حلول الذكاء الاصطناعي.

يمكن للمساعدات الافتراضية في القطاع الصحي أن تعمل على مدار اليوم والأسبوع وتراقب أعراض المرضى الصحية وتقدم الحلول المرضية لهم. ووفق مختصي الرعاية الصحية يمكن للمساعدات الافتراضية في القطاع الصحي أن تكون أدواتٍ ناجحة جداً في التدخل الطبي والدوائي الطارئ.يمكن للمساعدات الافتراضية في القطاع الصحي أن تعمل على مدار اليوم والأسبوعيمكن لتطبيقات الذكاء الصناعي أن تساهم في الوصول إلى تشخيص مرضي سريع للغاية وأكثر دقة من الاعتماد على العنصر البشري لوحده.

يمكن أن يساهم انخراط الذكاء الصناعي الطبي في تسهيل سير العمل السريري في المستشفيات والعيادات ويمكن أن يقدم لمتخصصي الرعاية الصحية معلومات قيمة عند اتخاذ القرارات المصيرية في حياة وصحة المرضى.يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أن تخفض التكاليف بطرق عديدة خصوصاً عبر اختزال الوقت اللازم لأداء المهمات. يمكن لإمكانيات تعلم الآلة في القطاع الصحي أن تخفف الحمل عن العاملين في القطاع الصحي في المجال الإداري والروتيني وأن تقلل من الأخطاء الطبية وتكمل المهام بشكل أسرع بكثير من الإنسان.

