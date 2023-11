تعرف على الفئات المستفيدة من تعديلات قانون الضريبة على الدخل

على الدخل، حيث يهدف القانون إلى دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم و دعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SHOROUK_NEWS: الرئيس السيسي يوقع قانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخلالرئيس السيسي يوقع قانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

MOBTADA: الرئيس السيسي يوقع قانون تعديل الضريبة على الدخلوقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.

مصدر: Mobtada | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: الرئيس السيسي يوقع قانون تعديل الضريبة على الدخلوقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل 'الضريبة على الدخل'وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل 'الضريبة على الدخل'وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الذى وافق عليه مجلس النواب.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: تعرف على الفئات المستفيدة من مبادرة سيارات المصريين بالخارجحددت بنود القانون الخاص، لـ مبادرة سيارات المصريين بالخارج، بخصوص ادخال سيارتهم الخاصة والشخصية الى مصر، على من الشروط الأساسية وذلك وفقا ل بنود القانون رقم 174

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕