تعرف على إستعدادات محافظة المنيا لاستقبال الشتاء وتطهير مخرات السيول

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الاستعداد وسرعة التنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء، بالإضافة لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، وذلك ضمن خطة المحافظة...

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، كثفت الوحدات المحلية لمركزى مطاي وديرمواس المرور الميداني على مخرات السيول بقرية الشيخ حسن التابعة لمجلس قروي أبو عزيز (مخر سيل السوايطة، ومخر سيل أولاد يونس) بمركز مطاى، وكذلك مخرات سيول شرق النيل بقرى (تل بني عمران - الحاج قنديل - العمارية الشرقية) بمركز ديرمواس، استعدادا للتعامل مع تداعيات عدم استقرار الأحوال الجوية واحتمالية سقوط أمطار، وذلك للتأكد من جاهزيتها والانتهاء من تطهيرها من الحشائش والرمال، والتأكد من سلامة المواسير والمجاري المائية للوقوف على الحالة...

وعلى صعيد آخر، شنت الوحدات المحلية بمركزى ديرمواس ومغاغة، حملات تفتيشية لمتابعة المعديات النهرية العاملة بنطاقها، حيث تضمنت تلك الحملات فحص معديات قريتي تل بني عمران والحاج قنديل بمركز ديرمواس، وكذلك العبارات النهرية بقرية شارونة للتأكد من تطبيق اشتراطات الملاحة البحرية، وتوافر وسائل الإنقاذ والإطفاء وسريان رخصة الملاحة، والتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة والتراخيص والتعريفة المقررة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة، كما تم التشديد على الالتزام بالضوابط المقررة وتوعية المواطنين بضرورة اتباع... headtopics.com

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