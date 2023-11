تعرف على سعر الفائدة لـ8 شهادات دولارية في البنوك المصرية

ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة الدولارية بداية من يوم العمل التالي للإيداع، ويعتبر أساس العائد والاسترداد، و يتم استرداد الشهادات بالدولار الأمريكي طبقاً للشروط والأحكام المنظمة لذلك.عد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وفقًا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه، ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادات الدولارية.

2- شهادة الأهلي فورًا الدولارية من البنك الأهلي المصري، مدتها 3 سنوات بسعر فائدة سنوي 9% ويصرف العائد مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة. 4- شهادة القمة الدولارية من بنك مصر، مدتها 3 سنوات بسعر فائدة سنوي 9%، ويصرف العائد مقدماً بالجنيه المصري للثلاث سنوات بنسبة 27% تراكمي من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة.

6- الشهادة الدولارية بالبنك التجاري الدولي CIB، مدتها 3 سنوات، ويبلغ سعر الفائدة السنوي 5.25% ويصرف العائد شهريًا، ويبدأ الحد الأدنى لشراء أي شهادة دولارية من هذه الشهادات من ألف دولار.

