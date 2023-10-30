تعرف على سبب غياب أوسوريو عن أول تدريب للزمالك استعدادًا لمواجهة زد

وعاد فريق الزمالك للتدريبات اليوم، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، عقب الخسارة من إنبى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة.اليوم، بسبب سفره خارج مصر فى يومى الإجازة، وعاد اليوم، الاثنين، ما أدى لعدم قدرته على قيادة المران، وتولى مدحت عبد الهادى وأحمد مجدي الأمر.

وبدأ الزمالك بتدريب اليوم الاستعداد لمواجهة نظيره زد، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبل فى الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.بايدن يصدر أمرا تنفيذيا شاملا للاستفادة من الذكاء الاصطناعى وإدارة مخاطرهنائبة الرئيس الأمريكى: لا نية لإرسال قوات أمريكية إلى إسرائيل أو غزةبعثة الأهلى تصل القاهرة قادمة من جنوب أفريقيا بعد مواجهة صن داونزقانون العمل يحظر تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد

أوسوريو يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة زد المقبلة في دوري نايليبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء، عن التشكيل المتوقع الذي سيعتمد عليه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مواجهة نظيره زد في المباراة المقبلة ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز 'دوري نايل' 2023-2024. اقرأ أكثر ⮕

موعد مباراة الزمالك أمام زد إف سى فى دورى Nile والقناة الناقلةيبدأ الجهاز الفنى لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبى أوسوريو، اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة زد إف سى بعد نهاية الراحة التى حصل عليها الفريق عقب الخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف اقرأ أكثر ⮕

تغييرات في تشكيل الزمالك أمام زدقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو إجراء تعديلات على تشكيل الفريق في لقاء زد المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. اقرأ أكثر ⮕

أوسوريو يطالب معاونيه في الزمالك بتقرير عن فريق زدحرص الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على مطالبة جهازه المعاون بتجهيز تقرير شامل عن فريق 'زد' قبل مواجهته يوم الجمعة المقبل في الجولة السادسة لمسابقة 'دوري نايل'. اقرأ أكثر ⮕

هل يرحل أوسوريو عن تدريب الزمالك.. مصدر يوضحبوابة أخبار اليوم الإلكترونية اقرأ أكثر ⮕

أخبار الزمالك.. أوسوريو يدرس نادي زد بالفيديو قبل مواجهة دوري نايليدرس خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لنادي الزمالك نادي زد إف سي بالفيديو قبل مواجهة الفريقين في دوري نايل. اقرأ أكثر ⮕