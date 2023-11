تعرف على اشتراطات الانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل

ويشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وذلك فيما عدا حالات الطوارئ. وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة، ولا يسرى هذا الشرط على المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام وأصحاب المعاشات, والقطاع الخاص الخاضع لأحكام قوانين التامين الاجتماعي, وذلك في حالة تخلف صاحب العمل عن توريد الاشتراكات للهيئةبالعلم والكوفية الفلسطينية.. جماهير الأهلى تدعم غزة قبل مباراة صن داونز..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: هيئة الرعاية الصحة تكشف أبرز مشروعاتها التنموية بسيناءتمثل محافظة جنوب سيناء المحافظة الرابعة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد الذى يستهدف تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة لمواطنيها .

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: بسبب كاتيل شاي.. حريق محدود في مستشفي النصر ببورسعيد واصابة عاملةشهدت محافظة بورسعيد قبل قليل، حريق محدود في مستشفي النصر التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: وزارة الصحة تكشف المخطط الاستراتيجى لتنمية شمال سيناءكشفت وزارة الصحة والسكان عن المخطط الاستراتيجى لمنظومة التأمين الصحى الشامل في شمال سيناء حيث تم انشاء 8 مستشفيات.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: تفقد التأمين الصحي... محافظ مطروح يوجه بالتنسيق مع مركز القلب لزيادة عدد الاستشاريينتفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء عيادة منطقة التأمين الصحي بمحافظة مطروح في إطار جولاته المستمرة على جميع القطاعات بالمحافظة للتأكد من سير العمل بها وتقديم الخدمات بشكل لائق للمواطنين.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: وزارة العمل تعلن عن 5931 وظيفة برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا.. التفاصيلأعلنت وزارة العمل، عن وجود 5931 وظيفة خالية فى 39 شركة بالقطاع الخاص على مستوى 11 محافظة، منها لذوى الإعاقة، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: إحالة طبيبة بالتأمين الصحى فى المنصورة إلى المحاكمة العاجلة لتقاعسها عن العملأمرت النيابة الإدارية، بإحالة طبيبة بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بمدينة المنصورة إلى المحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس عن إنقاذ حياة مريضة

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕