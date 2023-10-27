تعرف على إجراءات تحميك من حوادث التخطى الخاطئ بالطرق

لمنع وقوع الحوادث وكذلك الابتعاد عن عادات خاطئة يقوم بها سائقى السيارات أثناء القيادة، بسبب التخطى الخاطئ على الطرق، ولكى يتم الوقاية من الحوادث ، توجد حالات لا يجوز فيها التخطى و منها : -إذا كانت السيارة تسير بسرعات عالية تجنب عملية التخطى -فى حالة توقف عدد كبير من السيارات بسبب وجود إشارة أو بسبب عرقلة المرور-يمنع التخطى فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة- لا يجوز أن يتخطى السيارات بعضها بعضاَ خارج المدن إلا إذا كان...
لمنع وقوع الحوادث وكذلك الابتعاد عن عادات خاطئة يقوم بها سائقى السيارات أثناء القيادة، بسبب التخطى الخاطئ على الطرق، ولكى يتم الوقاية من الحوادث ، توجد حالات لا يجوز فيها التخطى و منها : -إذا كانت السيارة تسير بسرعات عالية تجنب عملية التخطى -فى حالة توقف عدد كبير من السيارات بسبب وجود إشارة أو بسبب عرقلة المرور-يمنع التخطى فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة- لا يجوز أن يتخطى السيارات بعضها بعضاَ خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق-لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن لمنع الحوادث