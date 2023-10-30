تعرف على ضيوف شرف فيلم ' السيستم ' للنجم أحمد الفيشاوي

انطلق تصوير فيلم “ السيستم ” للنجم أحمد الفيشاوي في الأيام الماضية حيث ينضم للفيلم عدد من ضيوف الشرف أبرزهمو تعتمد أحداث الفيلم على 4 شخصيات رئيسية هم أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ونسرين طافش وبسنت شوقى، ومن تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى.ويجسد أحمد الفيشاوى شاب يعاني من عقدة من السيدات الجميلات بسبب حدث ما في حياته، في حين تظهر بسنت شوقى بدور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثير الفاشلة معهم في حياتها، ويظهر طارق لطفي كصديق مقرب له يحاول أن يسانده للتخلص من هذه العقدة.

وشاركه في بطولة فيلم ورد ريحان كل من رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، عمرو عبدالعزيز، نبيل عيسى، وغيرهم، تأليف محمد أشرف، ومن إخراج محمد نبيل صابر.أهداف مباراة النصر والفيحاء اليوم 28-10-2023 في الدوري السعودي كورة لايف الآن ( 0 - 1 ) بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري الأفريقي {تقدم صنداونز}

ميس حمدان ضيفة شرف فى فيلم 'السيستم' مع أحمد الفيشاوى وطارق لطفىتشارك الفنانة ميس حمدان كضيفة شرف خلال أحداث فيلم 'السيستم' الذى يتقاسم بطولته أحمد الفيشاوى وطارق لطفى ويشارك في بطولته نسرين طافش اقرأ أكثر ⮕

رانيا منصور ونهى عابدين وأحمد فهيم ضيوف شرف فيلم 'السيستم'يشارك عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال أحداث فيلم 'السيستم' بطولة أحمد الفيشاوى وطارق لطفى، أبرزهم رانيا منصور اقرأ أكثر ⮕

'يا ترى إيه اللي هيحصل'.. أحمد الفيشاوي من داخل كواليس فيلم 'السيستم'نشرالفنان أحمد الفيشاوي مجموعة من الصور ليروج بها عن شخصية وحيد الحكيم الذى يجسدها ضمن أحداث فيلم السيستم ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام. اقرأ أكثر ⮕

فشلنا نصور.. أحمد الفيشاوى يكشف كواليس فيلمه السيستم مع بسنت شوقىنشر أحمد الفيشاوى مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وذلك من كواليس فيلم السيستم وبصحة بسنت شوقى. اقرأ أكثر ⮕

أحمد الفيشاوي يروج لفيلمه «السيستم»روج النجم والفنان المصري أحمد الفيشاوي لفيلمه الجديد 'السيستم'، الذي يستأنف تصويره الفترة الحالية. اقرأ أكثر ⮕

5 معلومات عن فيلم «السيستم».. يجمع أحمد الفيشاوي وطارق لطفي لأول مرةانطلق منذ أيام، تصوير أولى مشاهد فيلم السيستم، وذلك بأحد شوارع مدينة نصر، وهو الفيلم الذي يجمع لأول مرة على شاشة السينما بين طارق لطفي وأحمد الفيشاوي اقرأ أكثر ⮕