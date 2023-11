تعرف على سعر الدولار في مستهل اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023

وفي البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار الأمريكي بداية اليوم عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.وبلغ سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

أما في بنك فيصل الإسلامي وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري الي نحو 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.واستقر سعر الدولار الأمريكي انام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم في بنك كريدي أجريكول عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.وثبت سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.بينما بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني حوالي 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.

