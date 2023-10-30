تعرف على حقيقة إصابة 'توأم' الأهلى بفيروس كورونا

، لاعب فريق الأهلى مواليد 2006، حقيقة إصابته هو وتوأمه حسام بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وقال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "غبت عن التدريبات بسبب إصابتى بنزلة برد قوية، وليس كورونا، بينما يعانى شقيقى حسام من الإصابة فى العضلة الأمامية".

ويعد ثنائي شباب الأهلي إبراهيم عادل وحسام عادل ضمن اللاعبين المرشحين لتصعيدهم للفريق الأول خلال الفترة المقبلة، بعدما ظهرا بشكل جيد في المباريات مع فريق 2006. وفاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 خارج ملعبه على الإسكان، بعشرة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس الأحد، ضمن الجولة الرابعة من بطولة منطقة القاهرة.

جاءت أهداف فوز الأهلي في المباراة عن طريق أمير علاء (4 أهداف) ويوسف السيد (هدفان) وفارس الشافعي وعمار وليد حافظ ومحمد طارق ومحمد رضا (هدف واحد) لكل منهم.الهجوم: يوسف السيد. وشارك عمار وليد حافظ بدلًا من الجندي، وأحمد رضا بدلًا من النحاس، ويوسف حلمي بدلًا من أمير علاء، وأحمد رضا فرحات بدلًا من فارس الشافعي، ورمزي يونس عمرو عبد السميع. headtopics.com

بهذا الفوز رفع «أهلي 2006 » رصيده إلى 12نقطة من الفوز في 4 مباريات على النصر للتصدير 5 - صفر، وعلى كهرباء شمال 4 - صفر، والشبان العالمية 8 - صفر، وعلى الإسكان 10 - صفر، مسجلًا 27هدفًا ودون تلقي أي هدف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلا من: أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، وفتوح محمد مدربًا للحراس، وسيد حجاج إداري الفريق.ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافحفل الكرة الذهبية.. منافسة قوية للتتويج بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمىانقطاع الاتصال والإنترنت في شمال غزة.. وطيران الاحتلال يواصل قصف القطاع headtopics.com

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