تعرف على أبرز المرشحين للفوز بـ الكرة الذهبية 2023

انتهى السباق على الكرة الذهبية لعام 2023 بعد نهاية الموسم الماضى 2022-23، وقدم نجوم اللعبة أفضل ما لديهم للحصول على الجائزة الفردية المرموقة فى كرة القدم على مدار الموسم الماضي، وحقق العديد من اللاعبين إنجازات كبيرة من أجل الحصول على الكرة الذهبية 2023.

وستم الإعلان عن هوية الفائز باللقب اليوم الاثنين 30 أكتوبر، وسط منافسة قوية، وأبرز المنافسين الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، والنرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي. تقام مراسم حفل الكرة الذهبية في مسرح "دو شاتليه" الشهير في العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الاثنين، لتوزيع جوائز الأفضل في العالم خلال العام الجاري 2023، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية.

فاز كريم بنزيما بالجائزة فى عام 2022، وعلى عكس العام الماضي فإن 2023 لدينا العديد من المرشحين للفوز بالجائزة، وليس كما كان فى العام السابق حيث كانت جميع الدلائل تشير إلى أن بنزيما هو الفائز باللقب. ويتصدر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسى، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة الكرة الذهبية على مر التاريخ برصيد 7 مرات خلال مسيرته الكروية الحافلة بالألقاب والإنجازات، وذلك أعوام: 2009، 2010، 2011، 2012، 2015، 2019 و2021.يتواجد النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فى قائمة أفضل 30 لاعباً فى جائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة على التوالي، ليكتب الفرعون إنجازاً تاريخياً كبيراً. headtopics.com

ميسي يتصدر ومحمد صلاح يزين قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية.. إنفو جرافيتصدر النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامى الأمريكى، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2023، والمقدمة من مجلة 'فرانس فوتبول' الفرنسية. اقرأ أكثر ⮕

لماذا ميسي أبرز المرشحين للتتويج بجائزة الكرة الذهبية 2023؟يملك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأمريكي، حظوظًا كبيرة للحصول على جائزة الكرة الذهبية 2023 وللمرة الثامنة في تاريخه، في الحفل التي ستنظمه مجلة 'فرانس فوتبول' الفرنسية التاسعة مساء اليوم الإثنين. اقرأ أكثر ⮕

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موعد حفل الكرة الذهبية 2023 «بالون دور» والقنوات الناقلة وأسماء المرشحينتتجه أنظار العالم صوب العاصمة الفرنسية باريس على مسرح شاتليه لمتابعة حفل جائزة الكرة الذهبية «بالون دور» 2023 والتي يتنافس عليها مع نجوم العالم الدولي المصري محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. اقرأ أكثر ⮕

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