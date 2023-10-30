تعرف على سبب غياب أوسوريو عن مران الزمالك

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملعب نادي الترسانة استعدادا لمباراة زد المقرر لها يوم الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهد تدريب اليوم غياب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني بسبب سفره خارج البلاد في إجازة قصيرة على أن يعود خلال الساعات القليلة المقبلة لقيادة التدريبات بصورة طبيعية. وتولى فريدي هيرناندو مساعد أوسوريو ومدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي قيادة مران اليوم استعدادا للقاء زد المقبل.

وكان الجهاز الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري.

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