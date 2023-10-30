تعرف على كواليس مران فريق الزمالك اليوم

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته صباح اليوم على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة زد المقبلة في مسابقة الدوري بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 48 ساعة.

وتم تقسيم المران لجزء بدني، بالإضافة إلى جانب فني، وقام الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بالتنسيق مع جهازه المعاون لقيادة مران اليوم في ظل سفره إلى الخارج، على أن يعود لقيادة التدريبات بداية من الغد.

وشارك عمرو السيسي في التدريبات الجماعية وكافة الفقرات التدريبية للمران بصورة طبيعية استعدادا للقاء المقبل أمام فريق زد. جاء خوض شيكابالا لتدريبات خاصة لتجهيزه بالشكل الأمثل من الناحية البدنية استعدادا للمباريات المقبلة في الدوري وكأس مصر وبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. headtopics.com

وحصل مصطفى شلبي على راحة من التدريبات الجماعية في ظل معاناته من كدمة في القدم، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام إنبي.

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