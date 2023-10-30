تعرف على طرق استخراج فيش جنائي (التفاصيل)

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الالتحاق بالوظائف الفارغة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك يتطلب منهم تقديم بعض المستندات المطلوبة منها تقديم"فيش وتشبيه".3- إذا كان المتقدم يحمل جنسية أجنبية ويقيم في البلد، فيجب عليه إحضار بطاقة الإقامة الخاصة به.6- سيتم أخذ البصمة العشرية، حتى إرسال بياناته للادلة الجنائية حتى يتم فحصها ومراجعتها وينتظر 24 ساعة ليتمكن من أخذها.

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خطوات بسيطة للحصول على 'فيش وتشبيه'خطوات بسيطة للحصول على فيش وتشبيه اقرأ أكثر ⮕

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