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تعرف على طرق استخراج فيش جنائي (التفاصيل)

 / مصدر: جريدة الفجر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الالتحاق بالوظائف الفارغة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك يتطلب منهم تقديم بعض المستندات المطلوبة منها تقديم 'فيش وتشبيه'. وفي السطور التالية تستعرض بوابة 'الفجر' الأوراق الرسمية والإجراءات. المستندات المطلوبة 1- بطاقة الرقم القومى للبالغين، أو شهادة الميلاد لغير البالغين.

مصدر

جريدة الفجر

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الالتحاق بالوظائف الفارغة سواء في القطاع الخاص أو العام، وذلك يتطلب منهم تقديم بعض المستندات المطلوبة منها تقديم"فيش وتشبيه".3- إذا كان المتقدم يحمل جنسية أجنبية ويقيم في البلد، فيجب عليه إحضار بطاقة الإقامة الخاصة به.6- سيتم أخذ البصمة العشرية، حتى إرسال بياناته للادلة الجنائية حتى يتم فحصها ومراجعتها وينتظر 24 ساعة ليتمكن من أخذها.

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