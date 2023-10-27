تعرف على توقعات برج الثور اليوم 28 أكتوبر 2023

ويستطيع علماء الفلك توقعات ماسيحدث لأصحاب كل برج في يومهم في كلًا من الجوانب الصحية، العاطفية، المهنية وغيرها، وبعض الأشخاص يحرصون على معرفة هذه التوقعات لذا توفر جريدة"الفجر" الإلكترونية لقرائها توقعات الأبراج التي ينتمون إليها. يعتبر برج الثور من الأبراج الأكثر صدقًا كما يتميز أصحابه بالطيبة والإخلاص وقوة الشخصية والثقة بالنفس، تحمل المسؤلية بجانب أنه يمتلك عاطفة كبيرة تجعله دائمًا يسعى إلى مساعدة الاخرين والاستماع إلى مشاكلهم.

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اليوم.. 'الإدارية العليا' تبدأ استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسيةتستقبل المحكمة الإدارية العليا الطعون على الانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة 27 أكتوبر وحتى السبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الأحد اقرأ أكثر ⮕

'الإدارية العليا' تبدأ اليوم استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسيةتستقبل المحكمة الإدارية العليا الطعون على الانتخابات الرئاسية اليوم الجمعة 27 أكتوبر وحتى السبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، كما حددت من يوم الأحد اقرأ أكثر ⮕

انتهاء اليوم الأول من فترة الطعون بالإدارية العليا على الانتخابات الرئاسية 2024انتهى اليوم الاول بالمحكمة الإدارية العليا، لإستقبال الطعون علي الانتخابات الرئاسية الذى بدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة،واستمر حتى الرابعة عصرا، وذلك حتي غدًا السبت 28 أكتوبر 2023. اقرأ أكثر ⮕

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الإدارية العليا تبدأ استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسيةبدأت المحكمة الإدارية العليا، إستقبال الطعون علي الانتخابات الرئاسية في التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك حتي غدًا السبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، حسب الجدول الزمني المحدد . اقرأ أكثر ⮕

الإدارية العليا تبدأ استقبال الطعون على الانتخابات الرئاسية.. صوربدأت المحكمة الإدارية العليا، إستقبال الطعون علي الانتخابات الرئاسية في التاسعة صباح اليوم الجمعة، وذلك حتي غدًا السبت 28 أكتوبر 2023، وقيدها بجدول المحكمة، حسب الجدول الزمني المحدد . اقرأ أكثر ⮕