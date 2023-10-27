تعرف على هداف الأهلى أمام صن داونز

لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي، والمقرر إقامته يوم الأحد المقبل في جنوب أفريقيا.مشوار الأهلي وصن داونز بالدوري الأفريقي

تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي الدوري الأفريقي على حساب سيمبا التنزاني بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في لقاء الإياب على استاد القاهرة، ليستفاد بتعادله في الذهاب 2-2 في مدينة دار السلام. وتأهل فريق صن داونز الجنوب أفريقي، لمواجهة الأهلي في نصف نهائي الدوري الأفريقي، بعد تعادله سلبيا أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب"لوكاس موريبي" بجنوب أفريقيا، فى إياب ربع نهائي البطولة.

واستفاد صن داونز من فوزه خارج ملعبه على بترو أتلتيكو بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأفريقي، عقب التعادل في مباراة الإياب سلبيا.ويواجه النادي الأهلي نظيره صن داونز الجنوب أفريقي يوم الأحد المقبل في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي في جنوب أفريقيا، على أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي يوم 1 نوفمبر المقبلوتذاع مباراة الأهلى وصن داونز على قناة أبوظبي الرياضية التي حصلت على حقوق إذاعة مباريات دوري السوبر الإفريقي. headtopics.com

كما تذاع مباراة الأهلى وصن داونز على قناة أون تايم سبورت التي نجحت مؤخرا في الحصول على حقوق إذاعة مباريات بطولة دوري السوبر الأفريقي.

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