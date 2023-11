تعديل قانون وحدات الطعام على رأس أولويات لجنة المشروعات المتوسطة.. التفاصيل

تساعد المشروعات الصغيرة فى سد احتياجات السوق المحلى، وتساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها فى تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات فى السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم فى تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.

مزايا لتيسير إجراءات تراخيص المشروعات المتوسطة والصغيرة وتقنين أوضاعهاحدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.

المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية.. لجنة برلمانية تطالب بتفعيل القانون 152 لسنة 2020 وتؤكد: يُحدث طفرة كبيرة فى القطاع ويوفر آلاف من فرص العمل.. يدعم التمكين الاقتصادى للمرأة ويتضمن حزمة حوافز وتشريعات غير مسبوقةأكدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تضمن العديد من التيسيرات والتسهيلات غير المسبوقة

القانون ينظم حالات إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريية العقاريةيجيز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المادة 30 لمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الإدارة الإعفاء الكلى أو الجزئى من الضريبة على العقارات المبنية على الوحدات الخاصة.

