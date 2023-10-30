تعامل الإعلام الغربي ومواقع التواصل مع القضية الفلسطينية في صالون التنسيقية اليوم

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، صالونًا نقاشيًا تحت عنوان"الإعلام والقضية الفلسطينية.. ما بين تضليل الإعلام الغربي وحجب الحقيقة على منصات التواصل".

ويناقش الصالون، كيفية تعامل الإعلام الغربي ومواقع التواصل الاجتماعي مع القضية الفلسطينية، والتضييق في النشر على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، كذلك وصم بعض من ينشرون الحقيقية بأنهم إرهابيين، والحد من انتشار الفيديوهات، وعدم السماح بأي منشور يحتوي على كلمة فلسطين عبر منصة الفيس بوك.

يدير الصالون أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون الكاتب الصحفي أحمد الطاهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، رئيس تحرير مجلة روزاليوسف، النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار. headtopics.com

التنسيقية تنظم اليوم صالونا حول تعامل الإعلام الغربى مع القضية الفلسطينيةتعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، صالونًا نقاشيًا تحت عنوان 'الإعلام والقضية الفلسطينية.. ما بين تضليل الإعلام الغربي وحجب الحقيقة على منصات التواصل'. اقرأ أكثر ⮕

في لافتة رائعة.. ياسين براهيمي يُلوح بعلم فلسطين بعد تسجيل ثنائية (شاهد)تضامن الجزائري ياسين براهيمي، لاعب فريق الغرافة القطري، مع القضية الفلسطينية، ضد الاحتلال الصهيوني. اقرأ أكثر ⮕

دعاء مؤثر.. مي كساب تتضامن مع القضية الفلسطينية وشعبهاتضامنت الفنانة مي كساب مع القضية الفلسطينية وشعبها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري. اقرأ أكثر ⮕

الخارجية الفلسطينية: غياب الإرادة الدولية لوقف العدوان الإسرائيلى يهدد مرتكزات النظام العالمىأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن فشل المجتمع الدولي في وقف عدوان إسرائيل التدميري لتصفية قطاع غزة، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية، يُهدد بشكل خطير مرتكزات النظام العالمي . اقرأ أكثر ⮕

السيسي لبايدن: نرفض التهجير وسياسات العقاب الجماعي في غزةقال الرئيس السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي بايدن، إن مصر لديها موقف الثابت، في القضية الفلسطينية، وهو التهجير وسياسات العقاب الجماعي في غزة. اقرأ أكثر ⮕

كيف نغرس دعم القضية الفلسطينية والتضامن مع غزة في نفوس أطفالنا؟مع الأحداث المروعة التي يعيشها قطاع غزة من حرب دامية وقتل للأطفال عن عمد يأتي دور الأسرة المصرية في تعليم أطفالنا أهمية القضية الفلسطينية والتعريف بفلسطين وحقهم في أرضهم وعن الاحتلال اقرأ أكثر ⮕