تعاون بين الهلال الأحمر الكويتي والمنظمة العربية للتنمية الزراعية

واستهل المدير العام للمنظمة الدكتور إبراهيم الدخيري كلمته بأن دولة الكويت تعتبر علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني وأضاف ان للكويت تاريخا طويلا في العمل المشرف بدعم جهود الدولة في أعمال الإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث علاوة على مشاركتها في دعم جهود المنظمات الدولية والإنسانية.

وتم خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي بين المنظمة والهلال الأحمر الكويتي لا سيما في الكوارث الطبيعية والتنسيق في مجال العمل الإنساني وبناء القدرات وحصاد المياه منوها بخبرات وتجارب الجمعية في العمل الإغاثي.

ودعا إلى تعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين المنظمة والهلال الأحمر الكويتي عبر تبادل الآراء حول تطوير وتعزيز العمل العربي المشترك في خدمة الإنسان العربي ومواجهة قضاياه الإنسانية مؤكدا أهمية العمل العربي المشترك في خدمة الأمن الغذائي العربي.

وأعرب الدكتور الساير عن دعمه لانشطة وبرامج عمل المنظمة والتعاون معها في المجالات والعمل عبر اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين .

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

YOUM7: وزارة التضامن: التنسيق مع الهلال الأحمر الكويتى لتوفير مساعدات إغاثية لقطاع غزةتشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري غدا الخميس فعالية توقيع بروتوكول التعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري وجمعية الهلال الأحمر الكويتى.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELWATANNEWS: بـ50 مليون جنيه.. بروتوكول تعاون بين «التضامن» ومؤسسة بحرينية لدعم غزةشهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري، توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري والمؤسسة الملكية

مصدر: ElwatanNews | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: تعاون الهلال الأحمر والبحرين لشراء مواد إغاثية لغزة بـ50 مليون جنيهشهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري توقيع بروتوكول تعاون بين الهلال الأحمر المصري

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: مسئول الهلال الأحمر الفلسطينى: غزة تعانى وفخورة بوقوف مصر بجانبناقالت الدكتورة منى عارف مسئول الهلال الأحمر الفلسطينى بالقاهرة، التعاون بين الهلال الأحمر المصرى والفلسطينى تاريخى، ولكن منذ أحداث 7 أكتوبر كل التنسيقات تتم من خلال الهلال الأحمر المصرى.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

AKHBARELYOM: التضامن: بروتوكول تعاون الهلال الأحمر المصري ونظيره الكويتي لدعم قطاع غزة اليومتشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري بعد ظهر اليوم الخميس الموافق ٣نوفمبر 2023فعالية توقيع بروتوكول التعاون بين جمعية الهلال الأحمر المصري ونظيره الكويتي بشأن توفير مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين في قطاع غزة.

مصدر: akhbarelyom | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: العربية للتصنيع تطور منتجات مصنع «سيماف» لتلبي احتياجات مشروعات النقلتعاون مشترك بين العربية للتصنيع وشركة NES لإعداد الحصول على شهادة الجودة

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕